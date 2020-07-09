Жириновский объяснил задержание Фургала его отказом «возить в Москву коробки с деньгами»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил выходом всех депутатов от партии из Госдумы в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации заказных убийств бизнесменов в начале нулевых годов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил выходом всех депутатов от партии из Госдумы в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации заказных убийств бизнесменов в начале нулевых годов.
«Надо - фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит», - заявил Владимир Жириновский во время своего выступления в Госдуме.
«Придет время - мы вам, вашей власти объявим карантин! Это мы проведем революцию! Не то, что большевики там напортачили, Ельцин напортачил. Подросло поколение, которое вам ничего не простит и всех вас накажет. <…> Ресурсов полно, людей полно, но руки у вас у некоторых грязные и мысли у вас поганые», - добавил лидер ЛДПР.
Жириновский также обратился к силовикам с вопросом о том, почему они молчали 15 лет, если считали Сергея Фургала причастным к убийствам предпринимателей на Дальнем Востоке.
«Он выдвигался кандидатом в краевую хабаровскую думу, вы молчали, трижды был депутатом Госдумы, вы молчали, губернатором выдвигается, молчите!», - заявил депутат и добавил, что сразу после победы Фургала на выборах главы Хабаровского края на него начались гонения. По его словам, на нового губернатора натравили «всю проплаченную прессу» и обвиняли Фургала во всем, «что есть в мире плохого».
Владимир Жириновский считает истинной причиной задержания Сергея Фургала не только его победу на губернаторских выборах, но и отказ «возить в Москву коробки с деньгами». По словам лидера ЛДПР, к Фургалу неоднократно обращался бывший руководитель аппарата экс-губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с просьбой «отвезти в Москву ящичек [с деньгами]». Фургал отказался возить в Москву деньги, и ему за это отомстили.
«Он не стал возить три года, три коробки он не привез в Москву! Вот и все! Надо возить, надо дать. Ах, не даешь, такие честные девственники в ЛДПР, вот, пожалуйста, в Лефортово. Это издевательство, это позор», - отметил Владимир Жириновский.