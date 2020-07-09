МИД, Росавиация и Роспотребнадзор сформируют список стран, с которыми возобновят авиасообщение в первую очередь
МИД России, Роспотребнадзор и Росавиация приступили к формированию списков, с которыми планируется возобновить авиационное сообщение в первую очередь после снятия запрета на полеты за границу
МИД России, Роспотребнадзор и Росавиация приступили к формированию списков, с которыми планируется возобновить авиационное сообщение в первую очередь после снятия запрета на полеты за границу.
В протоколе заседания оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса говорится, что Роспотребнадзор должен изложить критерии оценки эпидемиологической ситуации в конкретных странах и согласовать их с МИД России и Росавиацией. Уже после этого все три ведомства разработают алгоритмы запуска международного авиасообщения.
Министерству транспорта поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока, сообщает «Интерфакс».
Конкретные сроки возобновления полетов за границу не называются. Предполагается, что первыми могут возобновиться полет в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ. Восстановление полетов в европейские страны зависит в том числе и от позиции властей этих государств. Напомним, что пока для российских граждан сохраняется запрет на въезд в страны ЕС из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.