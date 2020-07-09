Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательного масочного режима
Масочный и перчаточный режимы были введены в столице в начале мая одновременно со снятием некоторых карантинных ограничений. За отказ использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах полагался штраф в размере 4 тысяч рублей
Фото: ftimes.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 13 июля режима обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Масочный и перчаточный режимы были введены в столице в начале мая одновременно со снятием некоторых карантинных ограничений. За отказ использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, магазинах и других помещениях был введен штраф в размере 4 тысяч рублей.
По словам Собянина, благодаря ношению масок и перчаток в городе удалось сократить на 40% случаи госпитализации с коронавирусом.
Между тем, в соседней Московской области масочный режим отменять пока не планируется.