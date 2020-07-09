Владимир Жириновский отказался исключать из ЛДПР задержанного Сергея Фургала
«Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал — чего вы ждали 15 лет?» - задался вопросом Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который является членом его партии.
Депутат счет некорректным задержание своего товарища по партии и отметил, что Фургал не преступник и никуда не сбежит. «Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше. А нагибать его, потом еще по голове гладить — это надо как-то их остановить», - заявил Жириновский, слова которого приводит РИА Новости.
Лидер ЛДПР также назвал странным, что претензии к Сергею Фургалу появились только тогда, когда он стал губернатором. «Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал — чего вы ждали 15 лет?» - задался вопросом Владимир Жириновский.
Политик также заявил, что Сергей Фургал «никогда не будет исключен из партии».
Сергей Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года, обогнав кандидата от «Единой России». Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей. На посту губернатора он снизил себе зарплату, сократил расходы на содержание бюрократического аппарата, а также запретил местным чиновникам закупать за счет бюджета предметы роскоши и летать бизнес-классом.
Следственный комитет подозревает Сергея Фургала в организации серии убийств предпринимателей в начале нулевых годов.