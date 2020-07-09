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Общество
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09 июля 12:40

В Нижнем Новгороде чиновники заказали летнюю уборку снега за 15 млн рублей

Согласно опубликованной на портале госуслуг заявке, уборочные должны быть проведены до 31 августа. При этом в условиях контракта речь идет о ручной уборке снега. Также подрядчик должен вручную рассыпать песок

В Нижнем Новгороде чиновники заказали летнюю уборку снега за 15 млн рублей
Фото: moscovclean.ru

Мэрия Нижнего Новгорода выделила 15 млн рублей из городского бюджета на проведение уборки автомобильных дорог в пяти районах.

Согласно опубликованной на портале госуслуг заявке, уборочные должны быть проведены до 31 августа. При этом в условиях контракта речь идет о ручной уборке снега. Также подрядчик должен вручную рассыпать песок «на тротуарах и остановках общественного транспорта» во время гололеда.

В обязанности подрядчика входит «очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда», «сбор снега после зимы на дорогах» и «уборка опавших листьев», сообщает «МБХ медиа».

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