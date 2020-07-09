09 июля 11:59
Верховный суд РФ прекратил производство по иску экс-главы Чувашии к президенту
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Производство по иску прекращено в связи со смертью бывшего губернатора
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Производство по иску прекращено в связи со смертью бывшего губернатора.
Представитель супруги Михаила Игнатьева Александр Маев заявлял ходатайство о том, чтобы сделать ее правопреемником по иску, однако суд отказался удовлетворить это требование.
«Супруга продолжала позицию мужа. Репутационные очень серьезные были потери для нее и для семьи. Полагаю, будем обжаловать», - сообщил адвокат «МБХ медиа».
Напомним, что Михаил Игнатьев первым из российских губернаторов пытался оспорить указ президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.