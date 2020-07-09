Данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции слили в открытый доступ
Паспортные данные более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, которые регистрировались на электронное голосование по поправкам к Конституции, были выложены в открытый доступ
Паспортные данные более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, которые регистрировались на электронное голосование по поправкам к Конституции, были выложены в открытый доступ. По данным «Медузы», некоторые избиратели были записаны в системе электронного голосования дважды, а другие смогли проголосовать с недействительными по версии МВД паспортами.
Источник издания прислал в редакцию фотографию инструкции по проверке интернет-избирателей на голосовании по поправкам к Конституции, направленную председателям столичных территориальных избирательных комиссий. Документ не содержал никаких грифов секретности и конфиденциальности.
Согласно этой инструкции, специальная программа позволяла выяснить, записывался ли избиратель на электронное голосование и участвовали ли он в итоге в плебисците. Архив для скачивания этой программы располагался на одном из государственных сайтов, а доступ к нему был открытым, то есть скачать ее мог любой желающий.
Паспортные данные интернет-избирателей с пометками о голосовании лежали в базе данных db.sqlite, которая не была защищена паролем. В итоге журналисты без труда смогли получить паспортные данные 1 190 726 избирателей. Именно такое число избирателей записалось на дистанционное электронное голосование.
«С учетом слабой защиты и свободного доступа к архиву degvoter.zip российские власти фактически выложили в открытый доступ персональные данные всех интернет-избирателей Москвы и Нижегородской области», - говорится в расследовании «Медузы».
В ходе проверки достоверности паспортных данных, которые по вине должностных лиц оказались в открытом доступе, также выяснилось, что почти 7 тысяч паспортов считаются недействительными.
Напомним, что представители оппозиции неоднократно выступали против проведения электронного голосования по поправкам к Конституции, поскольку его итоги легко сфальсифицировать. В свою очередь журналист «Дождя» накануне голосования узнал о скупке сим-карт для регистрации фейковых аккаунтов на портале mos.ru, однако власти сочли данную информацию фейковой. Непосредственно во время голосования выяснилось, что одни и те же избиратели смогли проголосовать в электронной форме и на оффлайн-участке. Центризбирком не признал факт халатности со стороны организаторов голосования и обвинил избирателей, которые проголосовали несколько раз, в провокации.