09 июля 11:17
В России число заразившихся коронавирусом выросло на 6 509 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране за весь период заразились более 707 тысяч человек
В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране за весь период заразились более 707 тысяч человек.
Согласно данным на утро 9 июля, от вызванных COVID-19 осложнений скончались 176 человек. Общее число умерших составило 10 843 человека.
В Москве общее число заразившихся выросло на 568 человек, в Московской области – 192 человека, в Санкт-Петербурге – 292, в Нижегородской области – 224, в Свердловской области – 276, в Ханты-Мансийском АО – 265, в Иркутской области – 243, в Ямало-Ненецком АО – 196.