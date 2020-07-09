Силовики проводят обыски у сотрудников «Открытой России» и шеф-редактора «МБХ медиа»
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в московский офис «Открытой России». Люди в штатском задержали исполнительного директора Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в московский офис «Открытой России». Пресс-секретарь организации Константин Фомин сообщил, что люди в штатском задержали исполнительного директора Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову.
«МБХ медиа» сообщает, что около квартиры координатора «Правозащиты Открытки» (проект «ОР») Алексея Прянишникова в Томске находятся двое силовиков в масках и с оружием, которые не подпускают адвоката и не представляются, заявляя, что они «из спецподразделения».
Обыски проходят и у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. Сообщается, что силовики не хотят ждать приезда адвоката и угрожают выломать дверь, если их не пустят.
Адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков в свою очередь сообщил об обысках по месту жительства муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой. Самого адвоката к ней не пускают, что является нарушением закона. Силовики заявили, что они являются сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).
«В квартире находится несовершеннолетний ребенок и неизвестные люди, которые не предъявили документов», - отметил адвокат.
Формальны поводом для проведения обысков является расследование третьего «дела ЮКОСа», но сами оппозиционеры считают истинной причиной визита силовиков подачу заявки на митинг 15 июля на Пушкинской площади.
«Дело ЮКОСа любимый повод зайти в гости к оппозиционерам. Особенно комично насчет тех, которые в 2003 году были совсем в нежном возрасте, у нас такие истории уже были», - отметила председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.