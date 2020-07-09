Жители Хабаровского края считают арест губернатора местью за его победу на выборах
Следственный комитет назвал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «работой по декриминализации Дальнего Востока». В ведомстве добавили, что данная работа осуществляется совместно с ФСБ и МВД
Следственный комитет назвал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «работой по декриминализации Дальнего Востока». В ведомстве добавили, что данная работа осуществляется совместно с ФСБ и МВД.
Напомним, что Сергея Фургала подозревают в организации серии убийств и покушений на предпринимателей в начале нулевых годов. По версии следствия, эти преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Между тем, жители Хабаровского края считают арест губернатора местью властей за победу над ставленником Кремля Вячеславом Шпортом на выборах 2018 года, а также за его деятельность на посту главы региона. В частности, Сергей Фургал значительно сократил расходы регионального бюджета на содержание чиновничьего аппарата (в том числе сократил себе зарплату) и лишил их возможности закупать предметы роскоши на государственные деньги.