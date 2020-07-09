Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по делу Ивана Сафронова
Союз журналистов России (СЖР) направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию о связи дела бывшего сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью
Союз журналистов России (СЖР) направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию о связи дела бывшего сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью. Напомним, что Сафронов специализировался на тематике военно-промышленного комплекса.
В СЖР также выразили озабоченность в связи с задержаниями журналистов, которые выходили на одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова. В полиции организации объяснили задержание тем, что во время пандемии коронавируса запрещены любые акции. В этой связи союз обратился ко всем уполномоченным организациям с предложением рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты, сообщает «Медуза».
Напомним, Ивана Сафронова арестовали на два месяца по обвинению в передаче секретных сведений о российских военных разработках представителям спецслужб Чехии. Конечным получателем этой информации, считает следствие, были власти США.
Защита журналиста считает, что преследование связано с его журналистской деятельностью.