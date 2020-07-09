Болельщики «Зенита» освистали губернатора Беглова во время церемонии награждения клуба
Болельщики футбольного клуба «Зенит» освистали губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во время церемонии награждения команды за досрочную победу в Российской премьер-лиге (РПЛ)
Фото: Мойка78
Болельщики футбольного клуба «Зенит» освистали губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во время церемонии награждения команды за досрочную победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Портал Sport24.ru и интернет-журнал «Ленинградец» выложили видеозапись этого инцидента, который произошел на «Газпром Арене» после домашнего матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» (2:1).
Александр Беглов вышел на футбольное поле и поздравил команду с победой в национальном чемпионате. Пока губернатор говорил, болельщики на трибунах не переставали свистеть и кричать. Других выступающих трибуны встречали без свиста.
Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца турнира.