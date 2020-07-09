09 июля 07:51
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло два частных дома
В подмосковной Рузе прорвало дамбу, в результате чего несколько зданий, включая жилые дома, затопило. В региональном управлении МЧС сообщили, что всего затопленными оказались около 30 строений. Два частных дома смыло потоком воды
В подмосковной Рузе прорвало дамбу, в результате чего несколько зданий, включая жилые дома, затопило. В региональном управлении МЧС сообщили, что всего затопленными оказались около 30 строений. Два частных дома смыло потоком воды.
Представитель ведомства сообщил агентству ТАСС, что хлынувшая после прорыва дамбы вода смыла два одноэтажных деревянных частных дома на окраине Рузы и одну хозяйственную постройку.
Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором видно, как один из частных домов плывет по воде, а некий мужчина кричит, что «Илюхин дом поехал».
По данным МЧС, сведений о жертвах и пострадавших в результате происшествия нет. Десять человек были эвакуированы, а остальные разместились у родственников.