Меню
Политика
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
09 июля 07:42

Главу Хабаровского края задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов

Сотрудники правоохранительных органов задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР). Главу региона подозревают в организации серии убийств бизнесменов, с которыми у него был конфликт в нулевые годы

Главу Хабаровского края задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов
Фото: Коммерсант

Сотрудники правоохранительных органов задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР). Главу региона подозревают в организации серии убийств бизнесменов, с которыми у него был конфликт в нулевые годы.

Следственный комитет считает Сергея Фургала организатором покушения на убийство и убийства нескольких предпринимателей. Все эти преступления были совершены в период с 2004 по 2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал действовал в составе преступной группы.

В ближайшее время хабаровского губернатора доставят в Москву для проведения следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

В СКР также сообщили о задержании в рамках данного дел четверых активных участников организованной преступной группы.

Telegram-канал «112» сообщает, что показания против Сергея Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы и директор компании «Дальпромснаб» Николай Мистрюков. В показаниях бизнесмена говорится, что в 2004 году Фургал обратился к нему из-за недовольства деятельностью Евгения Зори, который отсудил производственный корпус завода ЖБИ-2, где базировалось его предприятие по сбору лома металла «МИФ-Хабаровск». Предпринимателя расстреляли 29 октября 2004 года. В его доме оперативники обнаружили заявление в полицию

Еще один убитый – Олег Булатов – бывший полицейский, который входил в руководство «МИФ-Хабаровск». Он был убит 31 января 2005 года.

Сергея Фургала также связывают с пропажей гендиректора АО «Стим» Эдуарда Кучинского (пропал в мае 1997 года) и убийством Романа Сандалова.

Напомним, член ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, одержав победу над кандидатом от «Единой России» и тогдашним главой региона Вячеславом Шпортом.

Материалы по теме
Замглавы Минобрнауки задержали по делу об афере на 40 млн рублей
Суд поместил под домашний арест обвиняемого в педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора
Бывшего главу Минобрнауки Дагестана приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии за растрату и коррупцию
Сейчас на главной
Московские власти одобрили строительство бизнес-центра высотой 200 метров
застройка москвы
Московские власти одобрили строительство бизнес-центра высотой 200 метров
Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства на Краснопресненской набережной комплекса зданий, которые должны стать частью Центра международной торговли (ЦМТ). Одним из элементов этого комплекса станет башня высотой 200 метров
Валерий Рашкин выиграл в Страсбургском суде иск против Вячеслава Володина
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин выиграл в Страсбургском суде иск против Вячеслава Володина
ЕСПЧ рассмотрел жалобу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на решение российских судов по иску спикера парламента Вячеслава Володина «Единая Россия» о защите чести и достоинства
В Петербурге стали массово заводить дела на граждан за отказ носить защитные маски
медицинские маски
В Петербурге стали массово заводить дела на граждан за отказ носить защитные маски
В Петербурге суды рассмотрят десятки административных дел о нарушении масочно-перчаточного режима в отношении местных жителей. Только в одном Колпинском райсуде зарегистрировано 25 материалов
Глава СПЧ назвал незаконными задержания участников одиночных пикетов
акции протеста
Глава СПЧ назвал незаконными задержания участников одиночных пикетов
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал массовые задержания участников одиночных пикетов в июне и июле
В мире
Литва вслед за Латвией запретила трансляцию RT в рамках антироссийских санкций
Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию на территории страны пяти каналов российского Russia Today из-за его связи с телеведущим и госпропагандистом Дмитрием Киселевым, который включен в санкционный список Евросоюза
Приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву вынесут 22 июля
юрий дмитриев
Приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву вынесут 22 июля
Историка обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью, а гособвинение запросило для него 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима
Правозащитники предложили амнистировать нарушителей режима самоизоляции
режим изоляции
Правозащитники предложили амнистировать нарушителей режима самоизоляции
Совет по правам человека при президенте выступил с инициативой провести административную амнистию выписанных гражданам штрафов за нарушение режима самоизоляции
Авторская колонка
Громкие жертвы ФСБ
Президент России уволил своим решением главу Чувашии Михаила Игнатьева из-за утраты доверия. По центральным телеканалам беспрерывно крутили ролик, где губернатор вынуждает подпрыгивать офицера МЧС за ключами от подаренного автомобиля
Шестун Александр
«Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов»
арест журналистов
«Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов»
«Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов - начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы», - написала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс в своем Twitter
Призывы к передаче Крыма и Курильских островов приравняют к экстремизму
экстремизм
Призывы к передаче Крыма и Курильских островов приравняют к экстремизму
В думском комитете по госстроительству и законодательству пояснили, что экстремизмом предлагается считать желание и призывы отдать Крым, Калининград, Курильские острова и другие субъекты России иностранным государствам
В МВД предложили изменить водительские удостоверения и ПТС
водительские права
В МВД предложили изменить водительские удостоверения и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства и дополнить бланк водительского удостоверения надписями «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE»
Общество
Адвокат журналиста Ивана Сафронова заявил об отсутствии у следствия доказательств его вины
Сотрудники ФСБ России читали почтовую переписку и прослушивали телефонные разговоры журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене
Полуострову Крым грозит транспортный коллапс из-за наплыва туристов
внутренний туризм
Полуострову Крым грозит транспортный коллапс из-за наплыва туристов
Все билеты на поезда в Крым уже выкуплены, а сами составы едут на полуостров переполненными. По словам эксперта, уже сейчас на полуострове туристов не просто много, а очень много
В Англии снова закрыли все бары на карантин из-за локальных вспышек коронавируса
коронавирус
В Англии снова закрыли все бары на карантин из-за локальных вспышек коронавируса
Владельцы баров заявили, что тщательно готовились к открытию и соблюдали все санитарные требования. Однако посетители проявляли халатность и не соблюдали социальную дистанцию
Депутаты от ЛДПР предложили разрешить водителям предъявлять документы на машину в электронном виде
водители
Депутаты от ЛДПР предложили разрешить водителям предъявлять документы на машину в электронном виде
Депутаты Госдумы разработали и направили в правительство законопроект, который разрешает владельцам транспортных средств предъявлять документы о регистрации автомобиля в электронном виде
Журналиста Ивана Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене
арест журналистов
Журналиста Ивана Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене
Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего военного корреспондента «Коммерсанта», а сейчас советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене
ООН обвинила Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии
Сирия
ООН обвинила Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии
Международная комиссия обвинила Россию в поддержке правительственных войск в Сирии, которые систематически осуществляли удары по гражданским объектам в Идлибе. Эти удары в ООН назвали военными преступлениями
В российский курортных городах ограничили подачу воды в дома из-за жары и засухи
жара
В российский курортных городах ограничили подачу воды в дома из-за жары и засухи
В мэрии Геленджика сообщили, что водоснабжение в дома осуществляется по графику. Ограничения на подачу воды из-за засухи также введены Ейске, Новороссийске и Горячем Ключе