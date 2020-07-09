Главу Хабаровского края задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов
Сотрудники правоохранительных органов задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР). Главу региона подозревают в организации серии убийств бизнесменов, с которыми у него был конфликт в нулевые годы
Сотрудники правоохранительных органов задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР). Главу региона подозревают в организации серии убийств бизнесменов, с которыми у него был конфликт в нулевые годы.
Следственный комитет считает Сергея Фургала организатором покушения на убийство и убийства нескольких предпринимателей. Все эти преступления были совершены в период с 2004 по 2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал действовал в составе преступной группы.
В ближайшее время хабаровского губернатора доставят в Москву для проведения следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
В СКР также сообщили о задержании в рамках данного дел четверых активных участников организованной преступной группы.
Telegram-канал «112» сообщает, что показания против Сергея Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы и директор компании «Дальпромснаб» Николай Мистрюков. В показаниях бизнесмена говорится, что в 2004 году Фургал обратился к нему из-за недовольства деятельностью Евгения Зори, который отсудил производственный корпус завода ЖБИ-2, где базировалось его предприятие по сбору лома металла «МИФ-Хабаровск». Предпринимателя расстреляли 29 октября 2004 года. В его доме оперативники обнаружили заявление в полицию
Еще один убитый – Олег Булатов – бывший полицейский, который входил в руководство «МИФ-Хабаровск». Он был убит 31 января 2005 года.
Сергея Фургала также связывают с пропажей гендиректора АО «Стим» Эдуарда Кучинского (пропал в мае 1997 года) и убийством Романа Сандалова.
Напомним, член ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, одержав победу над кандидатом от «Единой России» и тогдашним главой региона Вячеславом Шпортом.