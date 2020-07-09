Московские власти одобрили строительство бизнес-центра высотой 200 метров
Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства на Краснопресненской набережной комплекса зданий, которые должны стать частью Центра международной торговли (ЦМТ). Одним из элементов этого комплекса станет башня высотой 200 метров
Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства на Краснопресненской набережной комплекса зданий, которые должны стать частью Центра международной торговли (ЦМТ). Одним из элементов этого комплекса станет башня высотой 200 метров.
Для сравнения, самой высокой башней комплекса «Москва-сити» является небоскреб «IQ-квартал» высотой 180 метров.
В одобренном проекте указывается, что общая площадь башни составит 60 тыс. кв.м. Сама башня будет иметь сложную скульптурную форму кристалла, на ее верхушке планируется разместить смотровую площадку. На нижних этажах расположатся кафе и магазины, а основные площади займут офисы, сообщает РБК.
Постройку планируется начать в 2021 году и завершить в течение десяти лет.
Отметим, что крупнейшим акционером ПАО ЦМТ является Торгово-промышленная палата Российской Федерации, которой принадлежит 54,95% обыкновенных акций компании.