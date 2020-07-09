09 июля 03:13
В Московской области 15 июля откроются пляжи, а 25 июля возобновят работу рестораны
Так, с 15 июля в Подмосковье откроются пляжи, аттракционы и летние кинотеатры в парках. С 25 июля возобновят работу в обычном режиме кафе, рестораны и другие заведения общепита. Сейчас могут работать только заведения с летними верандами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об очередном этапе снятия антикоронавирусных ограничений.
Так, с 15 июля в Подмосковье откроются пляжи, аттракционы и летние кинотеатры в парках. С 25 июля возобновят работу в обычном режиме кафе, рестораны и другие заведения общепита. Сейчас могут работать только заведения с летними верандами.
1 августа должны открыться гостиницы, санатории и образовательные учреждения.
Последние несколько дней в Московской области регистрировалось менее 200 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионы было выявлено 59 716 заболевших, их которых 39 550 человек уже полностью излечились.