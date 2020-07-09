09 июля 02:38
Мэра Мурманска Евгения Никора госпитализировали с коронавирусной пневмонией
В Министерстве информационной политики уточнили, что коронавирус у Евгения Никора подтвердился. Врачи поставили ему диагноз двусторонняя пневмония. Течение болезни чиновника медики охарактеризовали как средней тяжести
Глава Мурманска Евгений Никора заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас мэр находится в инфекционной больнице.
«Он госпитализирован, у него точно пневмония. По поводу COVID мы пока уточняем информацию, в самое ближайшее время станет известно», - сообщила РБК глава регионального Министерства информационной политики Александра Кондаурова.
Позже в ведомстве уточнили, что коронавирус у Евгения Никора подтвердился. Врачи поставили ему диагноз двусторонняя пневмония. Течение болезни чиновника медики охарактеризовали как средней тяжести.
По данным на 8 июля, в Мурманской области было зарегистрировано 6 359 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 163 случая. 21 человек скончался от вызванных коронавирусом осложнений.