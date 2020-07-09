Валерий Рашкин выиграл в Страсбургском суде иск против Вячеслава Володина
ЕСПЧ рассмотрел жалобу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на решение российских судов по иску спикера парламента Вячеслава Володина «Единая Россия» о защите чести и достоинства
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге рассмотрел жалобу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на решение российских судов по иску спикера парламента Вячеслава Володина («Единая Россия») о защите чести и достоинства.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что суд признал высказывание депутата на митинге 7 ноября 2009 года в адрес спикера Госдумы допустимым.
«Депутат Валерий Рашкин победил спикера Госдумы Вячеслава Володина и всю российскую судебную систему в Страсбурге. Суд признал высказывание политическим, а потому вполне допустимым. Сумму компенсации морального вреда Володина ЕСПЧ счел неадекватной», - сообщил Павел Чиков.
ЕСПЧ постановил выплатить Валерию Рашкину компенсацию в размере 7,8 тысяч евро, но не возместил ему миллион рублей, взысканный в пользу Володина, так как депутат не обосновал расходы.
В апреле 2010 году российский суд обязал Валерия Рашкина выплатить Вячеславу Володину миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. По словам спикера Госдумы, коммунист Рашкин публично заявил, что он в 1991 году совершил переворот и повинен в преступлениях перед народом и русской нацией. Володин эти слова назвал порочащими.