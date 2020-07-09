09 июля 01:41
В Хакасии двое туристов погибли при загадочных обстоятельствах
В республике Хакасия сотрудники МЧС обнаружили тела двух туристов, которые отправились на отдых в урочище Гальцы в Усть-Абаканском районе и перестали выходить на связь. В назначенный срок отдыхающие не вернулись, после чего начались их поиски
Фото: krasnoyarsk-news.net
В республике Хакасия сотрудники МЧС обнаружили тела двух туристов, которые отправились на отдых в урочище Гальцы в Усть-Абаканском районе и перестали выходить на связь. В назначенный срок отдыхающие не вернулись, после чего начались их поиски.
В Следственном комитете по региону сообщили, что туристы пропали еще 3 июля, а 8 июля их нашли мертвыми. На телах погибших нет признаков насильственной смерти.
Тела туристов передали судмедэкспертам для выяснения причины их смерти. По предварительным данным, отдыхающих могло убить ударом молнии.
Один из погибших был начальником производственно-диспетчерской службы аэропорта Абакана. О личности второго погибшего информации нет.