В Петербурге стали массово заводить дела на граждан за отказ носить защитные маски
В Петербурге суды рассмотрят десятки административных дел о нарушении масочно-перчаточного режима в отношении местных жителей. Только в одном Колпинском райсуде зарегистрировано 25 материалов
В Санкт-Петербурге суды рассмотрят десятки административных дел о нарушении масочно-перчаточного режима в отношении местных жителей. Только в одном Колпинском райсуде зарегистрировано 25 материалов по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».
По данным «Фонтанки», протоколы по этой статье составлялись в отношении граждан, которые находились в общественных местах без защитных масок и перчаток. Так, например, один человек был задержан за езду на автобусе без средств индивидуальной защиты, а второй посетил без маски продуктовый магазин.
Режим обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах был введен в северной столице 12 мая. Спустя месяц люди расслабились и практически перестали использовать средства индивидуальной защиты от коронавируса. Судя по возбуждению десятков административных дел, власти решили напомнить гражданам о том, что пандемия еще не закончилась и необходимо соблюдать меры безопасности.