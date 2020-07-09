Глава СПЧ назвал незаконными задержания участников одиночных пикетов
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал массовые задержания участников одиночных пикетов в июне и июле
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал массовые задержания участников одиночных пикетов в июне и июле. Правозащитник отметил, что если участник пикета стоит один и соблюдает правила пикетирования, то полицейские не имеют права его задерживать.
«На мой обывательский взгляд, если пикетчик один, даже если договорился с кем-то еще, что потом другой придет с такими же требованиями… это одиночное пикетирование и задерживать за это не имеют права», - заявил г-н Фадеев, слова которого приводит «Интерфакс».
При этом полицейские расценивают серии одиночных пикетов как массовую акцию, которая требует согласования с властями (на проведение одиночного пикета разрешения не требуется – ред.), поэтому активистов массово задерживают и привлекают к административной ответственности.
Валерий Фадеев отметил, что данную ситуацию должен разъяснить Верховный суд России.
Глава СПЧ также призвал разобраться отдельно с каждым задержанием, чтобы удостовериться, что пикетчиков задерживали за нарушение закона о митингах.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также выступила против задержаний участников одиночных пикетов. По словам омбудсмена, пикеты не могут расцениваться как митинг даже во время пандемии коронавируса.
«Закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал президент. И здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг», - добавила Москалькова.
Напомним, что в Москве проходили серии одиночных пикетов в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, в поддержу арестованного на 15 суток за одиночный пикет журналиста Ильи Азара, в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой (обвинялась в оправдании терроризма) и в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова (обвиняется в госизмене). Почти все участники пикетов были задержаны полицией за нарушение закона «О митингах» и нарушение режима самоизоляции.