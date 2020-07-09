Литва вслед за Латвией запретила трансляцию RT в рамках антироссийских санкций
Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию на территории страны пяти каналов российского Russia Today из-за его связи с телеведущим и госпропагандистом Дмитрием Киселевым, который включен в санкционный список Евросоюза
Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию на территории страны пяти каналов российского Russia Today из-за его связи с телеведущим и госпропагандистом Дмитрием Киселевым, который включен в санкционный список Евросоюза.
Решение о запрете вещания RT в Литве вступит в силу 9 августа, сообщает «Дождь».
Власти страны пояснили, что запрет на вещание связан не с нарушениями со стороны канала RT, а связан с санкциями ЕС в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. В телевещательной комиссии считают, что г-н Киселев может получать выгоду от трансляции каналов в странах ЕС.
Ранее национальный совет Латвии по СМИ запретил вещание семи каналов RT на территории страны из-за действующих санкций в отношении Дмитрия Киселева. Аналогичное решение в ближайшее время могут принять и власти Эстонии.