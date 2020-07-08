Приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву вынесут 22 июля
Историка обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью, а гособвинение запросило для него 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима
Петрозаводский горсуд огласит приговор по делу главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева 22 июля. Историка обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью, а гособвинение запросило для него 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
«Дата вынесения приговора - 22 июля», - сообщил РИА Новости адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев.
В ходе сегодняшнего заседания суда Юрий Дмитриев выступил с последним словом, которое длилось около 40 минут. В своем выступлении правозащитник в очередной раз отверг все обвинения в развратных действиях в отношении своей приемной дочери.
Родственники и коллеги Юрия Дмитриева считают, что истинной причиной уголовного преследования историка являются его исследования о массовых репрессиях. Кроме того, обвинение в его адрес строится на трактовке показаний одного человека следствием и прокуратурой.