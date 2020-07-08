08 июля 18:21
Глава Минпросвещения сообщил об отмене праздничных линеек 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене в текущем году традиционных праздничных линеек в первый день учебного года 1 сентября. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, которая может не закончиться к сентябрю
Фото: tver.bezformata.com
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене в текущем году традиционных праздничных линеек в первый день учебного года 1 сентября. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, которая может не закончиться к сентябрю.
«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.
Ранее планировалось, что учебный год начнется по плану – 1 сентября и в очном, а не дистанционном режиме. При этом предполагалось, что учащиеся, педагоги и другие сотрудники образовательных учреждений должны будут соблюдать санитарные требования, которые разработает Роспотребнадзор.