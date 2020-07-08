В Кремле не заметили «тренда на задержания журналистов» после ареста Ивана Сафронова
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данные о росте числа арестов журналистов в стране. По словам Пескова, «в Кремле не замечают и не видят тренда задержаний сотрудников СМИ»
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данные о росте числа арестов журналистов в стране. По словам Пескова, «в Кремле не замечают и не видят тренда задержаний сотрудников СМИ».
Что касается ситуации с арестом Ивана Сафронова по обвинению в госизмене, Дмитрий Песков не исключил, что журналист был завербован спецслужбами НАТО во время работы в кремлевском пуле.
«Здесь нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы спецслужбы. Давайте не путать общественный резонанс с резонансом СМИ. До начала суда писать о несостоятельности тех или иных обвинений не имеет ничего общего с профессионализмом», - заявил представитель Кремля.
Между тем, перед включением в кремлевский пул журналистов проверяет Федеральная служба охраны (ФСО), а перед назначением на должность советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова должны были проверить спецслужбы. Но тогда у силовиков к нему никаких вопросов не возникло.