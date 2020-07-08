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08 июля 15:24

Власти Петербурга под предлогом пандемии решили заменить общественные слушания на онлайн-голосование

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект об изменении формата общественных слушаний. Документ в городском парламенте представил вице-губернатор Николай Линченко

Власти Петербурга под предлогом пандемии решили заменить общественные слушания на онлайн-голосование

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект об изменении формата общественных слушаний. Документ в городском парламенте представил вице-губернатор Николай Линченко.

Власти северной столицы под предлогом пандемии коронавируса ходят заменить традиционные общественные слушания онлайн-голосованием. Речь идет о слушаниях по вопросу внесения изменений в Генплан, Правила землепользования и застройки, а также по проектам планировки территории и проектам решений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства.

Оппозиционные депутаты выступили против данной инициативы и указали на то, что этот законопроект не обсуждался ни на одном комитете, а также не получил заключения юридической службы. При этом в Смольном попросили ограничить время на подачу поправок тремя днями.

Депутат Борис Вишневский назвал происходящее «изнасилованием жителей». «От этого секса по телефону получат удовольствие только застройщики и лоббисты», - заявил Вишневский. Представители оппозиции также отметили, что в отличие от общественных слушаний результаты онлайн-голосований можно легко подтасовать.

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