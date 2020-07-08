Власти Петербурга под предлогом пандемии решили заменить общественные слушания на онлайн-голосование
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект об изменении формата общественных слушаний. Документ в городском парламенте представил вице-губернатор Николай Линченко
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект об изменении формата общественных слушаний. Документ в городском парламенте представил вице-губернатор Николай Линченко.
Власти северной столицы под предлогом пандемии коронавируса ходят заменить традиционные общественные слушания онлайн-голосованием. Речь идет о слушаниях по вопросу внесения изменений в Генплан, Правила землепользования и застройки, а также по проектам планировки территории и проектам решений об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства.
Оппозиционные депутаты выступили против данной инициативы и указали на то, что этот законопроект не обсуждался ни на одном комитете, а также не получил заключения юридической службы. При этом в Смольном попросили ограничить время на подачу поправок тремя днями.
Депутат Борис Вишневский назвал происходящее «изнасилованием жителей». «От этого секса по телефону получат удовольствие только застройщики и лоббисты», - заявил Вишневский. Представители оппозиции также отметили, что в отличие от общественных слушаний результаты онлайн-голосований можно легко подтасовать.