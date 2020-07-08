Правозащитники предложили амнистировать нарушителей режима самоизоляции
Совет по правам человека при президенте выступил с инициативой провести административную амнистию выписанных гражданам штрафов за нарушение режима самоизоляции
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил с инициативой провести административную амнистию выписанных гражданам штрафов за нарушение режима самоизоляции. Под амнистию предлагается подвести случаи, которые не повлекли за собой негативных последствий, а именно заражения коронавирусом других людей.
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения «Социальный мониторинг» (использовалось в Москве), но и все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий, сообщает РИА Новости.
«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», - отметили правозащитники.
Для проведения административной амнистии необходимо соответствующее решение Госдумы, хотя ранее такие акты в России не издавались. Юристы в свою очередь отметили, что инициатива СПЧ не противоречит российскому законодательству.