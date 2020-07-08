Журналиста Илью Азара обвинили в повторном нарушении закона «О митингах». Ему грозит 30 суток ареста
Московские полицейские составили административный протокол в отношении журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара из-за участия в одиночном пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой около здания ФСБ на Лубянке
Московские полицейские составили административный протокол в отношении журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара из-за участия в одиночном пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой около здания ФСБ на Лубянке.
Представитель «Апологии протеста» сообщил «Медузе», что протокол в отношении Ильи Азара был составлен по факту повторного нарушения порядка проведения публичных мероприятий. Отметим, что по российским законам согласовывать одиночные пикеты с властями необходимости нет.
За повторное нарушение закона «О митингах» Илье Азару грозит 30 суток административного ареста.
Ранее журналист уже был арестован на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.