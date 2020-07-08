Силовики провели обыски у главреда «Холода», которая работала вместе с Иваном Сафроновым
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Обыски связывают с делом бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой. Обыски связывают с делом бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Бекбулатова и Сафронов ранее вместе работали в «Коммерсанте».
Главред «Холода» рассказала, что силовики изъяли всю технику, телефон и банковские карты. Также оперативники забрали технику у редактора по подкастам Алексея Пономарева, с которым они записывали пилот нового подкаста.
Таисия Бекбулатова написала в Facebook, что не знает о причинах визита силовиков к ней, а дело Ивана Сафронова назвала «абсурдом».
«Все, кто знает Ивана Сафронова, знают про него одну вещь: он патриот в самом прямом и незамутненном смысле этого слова. Такой же, каким был его отец, который писал громкие статьи про военно-промышленный комплекс, а потом неожиданно погиб при невыясненных обстоятельствах», - отметила Бекбулатова.
Напомним, что Ивана Сафронова обвиняют в передаче секретных сведений спецслужбам Чехии. При этом, по словам адвокатов, следствие не предоставило каких-либо доказательств вины журналиста.