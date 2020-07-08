Защита Ивана Сафронова отказалась давать подписку о неразглашении материалов следствия
Адвокаты бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, отказались давать подписку о неразглашении материалов следствия
Адвокаты бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, отказались давать подписку о неразглашении материалов следствия.
Защитник Иван Павлов сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что адвокаты дали подписку о неразглашении государственной тайны. «Но мы ее не увидели, поэтому разглашать просто нечего», - отметил Павлов.
Также он сообщил об отсутствии у следствия доказательств вины Ивана Сафронова в государственной измене и сотрудничестве с чешскими спецслужбами. В деле нет доказательств факта передачи засекреченных данных зарубежной организации, а также нет заключения экспертов о том, что переданные материалы составляют гостайну. Защите и суду документы о какой-либо криминальной деятельности не показали. Тем не менее, лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте журналиста на два месяца.
«В деле Ивана нет ничего, кроме постановления о возбуждении уголовного дела, его протокола задержания и протокола первоначального допроса, в котором он сказал, что не будет давать никакие показания, пока не явится его адвокат. Следствие никак не обосновало свои подозрения, и это отличает это дело от других подобных дел, оно пустое», - заявил Иван Павлов.
Что касается информации о том, что дело Сафронова включает в себя семь томов, то Павлов высказал мнение, что демонстрация в суде папок была «блефом» с целью продемонстрировать «опасность» журналиста.