«Норильский никель» оспорит размер ущерба природе в результате аварии на ТЭЦ
Компания «Норильский никель» заявила о намерении оспорить размер ущерба, который по подсчетам Росприроднадзора был нанесен окружающей среде в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и разлива топлива в почву и водоемы. Власти оценили ущерб в 148 млрд рублей
Компания «Норильский никель» заявила о намерении оспорить размер ущерба, который по подсчетам Росприроднадзора был нанесен окружающей среде в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и разлива топлива в почву и водоемы. Власти оценили ущерб в 148 млрд рублей.
В «Норникеле» считают, что расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, «основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке».
В компании указали, что при расчете суммы нанесенного ущерба ведомством был использован максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. Такой коэффициент носит штрафной характер и применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения. В «Норникеле» же утверждают, что специалисты компании «незамедлительно» приняли меры по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов.
Кроме того, заявили в компании, попавшее в водные объекты дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с водной поверхности.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ответ заметил, что ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия, но если «Норникель» готов доказать в суде свою невиновность, то у него есть такое право, сообщает «Интерфакс».
Министр добавил, что расходы компании на реализацию «северного проекта», который предусматривает снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, не могут учитываться как компенсация ущерба природе после аварии в Норильске, поскольку эти средства никакого отношения к случившемуся не имеют.
Напомним, что в результате аварии на норильской ТЭЦ в почву и водоемы попало около 17 тысяч тонн нефтепродуктов.