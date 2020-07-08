ЦИК подтвердил только два случая принуждения к голосованию по поправкам. Все остальные жалобы назвали «фейком»
Центризбирком подтвердил только два случая принуждения к участию в голосовании по поправкам к Конституции РФ, хотя в интернете сотрудники бюджетных организаций массово жаловались на нарушение своих избирательных прав
Центризбирком подтвердил только два случая принуждения к участию в голосовании по поправкам к Конституции РФ, хотя в интернете сотрудники бюджетных организаций массово жаловались на нарушение своих избирательных прав.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что информация о других случаях принуждения к голосованию по поправкам не подтвердилась. «Оскорбления от так называемых „политических побирушек и содержанок“, которые распространяют откровенную ложь и тиражируют фейки, мы переживем. И будем продолжать их публично разоблачать», - отметила Памфилова, слова которой приводит Znak.com.
Председатель комиссии также сообщила о создании рабочей группы по контролю за получением избирателями нескольких бюллетеней для общероссийского голосования. Памфилова напомнила, что все, кто смог проголосовать несколько раз, нарушили закон и будут оштрафованы.