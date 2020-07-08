Мэра Саяногорска задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения
Мэра Саяногорска (республика Хакасия) Михаила Валова задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие в крови чиновника спиртного
Мэра Саяногорска (республика Хакасия) Михаила Валова задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие в крови чиновника спиртного, сообщает ТАСС.
При этом в региональном управлении ГИБДД сведения о задержании мэра Саяногорска в состоянии алкогольного опьянения пока не подтвердили, но и не опровергли.
Михаил Валов сообщил, что сейчас находится в отпуске. По его словам, в ночь на 8 июля его автомобиль действительно остановили сотрудники ДПС, предложив пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.
Мэр отметил, что соответствующий протокол 17 июля рассмотрит суд, однако с изложенным в нем он не согласен. Валов сообщил, что ежедневно принимает лекарства, которые могли повлиять на результат экспертизы.