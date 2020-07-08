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08 июля 12:57

Мэра Саяногорска задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения

Мэра Саяногорска (республика Хакасия) Михаила Валова задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие в крови чиновника спиртного

Мэра Саяногорска задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения

Мэра Саяногорска (республика Хакасия) Михаила Валова задержали за рулем с признаками алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие в крови чиновника спиртного, сообщает ТАСС.

При этом в региональном управлении ГИБДД сведения о задержании мэра Саяногорска в состоянии алкогольного опьянения пока не подтвердили, но и не опровергли.

Михаил Валов сообщил, что сейчас находится в отпуске. По его словам, в ночь на 8 июля его автомобиль действительно остановили сотрудники ДПС, предложив пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Мэр отметил, что соответствующий протокол 17 июля рассмотрит суд, однако с изложенным в нем он не согласен. Валов сообщил, что ежедневно принимает лекарства, которые могли повлиять на результат экспертизы.

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