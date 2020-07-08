Посольство США в России расценило арест Ивана Сафронова как кампанию против свободы прессы
«Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов - начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы», - написала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс в своем Twitter
Посольство США в России отреагировало на арест бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене. Пресс-секретарь посольства Ребекка Росс заявила, что преследование журналистов в России похоже на кампанию против свободы прессы.
«Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов - начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы», - написала Ребекка Росс в своем Twitter.
В МИД России в ответ на это заявление рекомендовали американским коллегам «заняться своим делом».
Напомним, что бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Савронова обвиняют в государственной измене. По версии ФСБ, журналист якобы собирал секретные сведения о военных разработках России и передавал их сотрудникам чешских спецслужб. Конечным получателем этой информации являлись власти США.
Иван Сафронов обвинения в государственной измене категорически отрицает. Ведущие СМИ выступили в поддержку журналиста и потребовали проведения открытого расследования.