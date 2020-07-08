Призывы к передаче Крыма и Курильских островов приравняют к экстремизму
В думском комитете по госстроительству и законодательству пояснили, что экстремизмом предлагается считать желание и призывы отдать Крым, Калининград, Курильские острова и другие субъекты России иностранным государствам
В Государственную думу внесли законопроект, который приравнивает отчуждение российских территорий к экстремистской деятельности.
В думском комитете по госстроительству и законодательству пояснили, что экстремизмом предлагается считать желание и призывы отдать Крым, Калининград, Курильские острова и другие субъекты Российской Федерации иностранным государствам.
За публичные призывы к отчуждению российских территорий, в том числе в соцсетях, предлагается штрафовать на 300 тысяч рублей либо отправлять в колонию на срок до 4 лет. За нарушение территориальной целостности России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.
Законопроект вносит в Уголовный кодекс новую статью «Нарушение территориальной целостности России» и поправки в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».