08 июля 11:59
В МВД предложили изменить водительские удостоверения и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства и дополнить бланк водительского удостоверения надписями «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE»
Фото: uosago.ru
Министерство внутренних дел России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). В полиции хотят дополнить бланк водительского удостоверения надписями «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE».
Также в министерстве предлагают уточнить перечень сведений о транспортном средстве, которые вносятся как в форму свидетельства о его регистрации, так и в водительское удостоверение. Так, в свидетельство о регистрации ТС должны вноситься данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации для машин, поставленных на учет на ограниченный срок.
Сейчас приказ МВД об изменении водительских прав и ПТС проходит стадию оценки, сообщает «Лента.ру».