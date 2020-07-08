В Белграде тысячи сербов вышли на стихийный митинг после введения комендантского часа из-за коронавируса
Жители Белграда вечером 7 июля устроили стихийную акцию против решения властей ввести комендантский час в городе в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. В митинге около здания сербского парламента приняли участие несколько тысяч человек
Жители Белграда вечером 7 июля устроили стихийную акцию против решения властей ввести комендантский час в городе в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. В митинге около здания сербского парламента приняли участие несколько тысяч человек.
По данным агентства Reuters, около 22 часов группа манифестантов ворвалась в здание парламента, но полицейские смогли их оттеснить. Участники протеста требовали отставки президента Александра Вучича, который накануне объявил о введении комендантского часа и введении некоторых карантинных ограничений.
Для разгона собравшихся полиция использовала слезоточивый газ. Согласно предварительным данным, в ходе протестов пострадали 43 сотрудника полиции и 17 манифестантов. 23 человека были задержаны за штурм здания парламента.
Напомним, что по решению президента жителям Сербии запретят покидать свои дома с 18 часов пятницы до 5 утра понедельника.
За последние сутки в стране зарегистрировали 299 новых случаев заражения коронавирусом. 13 человек скончались. Всего в Сербии было выявлено более 16 тысяч заразившихся.