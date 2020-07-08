Адвокат журналиста Ивана Сафронова заявил об отсутствии у следствия доказательств его вины
Сотрудники ФСБ России читали почтовую переписку и прослушивали телефонные разговоры журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ России читали почтовую переписку и прослушивали телефонные разговоры журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене.
По данным «Коммерсанта», следствие представило суду во время избрания Сафронову меры пресечения данные с результатами прослушки, однако защите с ними ознакомиться не дали. Представитель следствия также заявил, что вина журналиста в передаче секретных сведений НАТО доказывается результатами трех экспертиз. Адвокатам с этими экспертизами ознакомиться также не дали.
Напомним, что суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца.
По версии ФСБ, журналист якобы сотрудничал со спецслужбами Чехии и предоставил им в 2017 году данные о поставках оружия из России в страны Африки и информацию о деятельности вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. В деле журналиста семь томов.
Сам журналист подозрения отрицает и связывает обвинения со своей журналистской деятельностью, поскольку он специализировался на военной тематике.
Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов в свою очередь заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что у следствия отсутствую доказательства вины журналиста в госизмене. «Следствие не предоставило ничего, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений», - отметил защитник.