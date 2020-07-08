08 июля 10:58
Полуострову Крым грозит транспортный коллапс из-за наплыва туристов
Эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий сообщила, что все билеты на поезда в Крым уже выкуплены, а сами составы едут на полуостров переполненными. По словам эксперта, уже сейчас на полуострове туристов не просто много, а очень много
Фото: мое-море.рф
Полуострову Крым предсказали транспортный коллапс из-за слишком большого количества людей, которые решили поехать на отдых на личном транспорте.
Эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий сообщила изданию «Вести Крым», что все билеты на поезда в Крым уже выкуплены, а сами составы едут на полуостров переполненными. По словам эксперта, уже сейчас на полуострове туристов не просто много, а очень много.
При этом большое количество туристов едут в Крым на личных автомобилях, что грозит полуострову транспортным коллапсом.
Напомним, что в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса россияне вынуждены отдыхать на родине. С наступлением лета граждане массово едут в Крым и Краснодарский край. На эти два направления приходится 90% спроса.