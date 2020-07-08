08 июля 10:43
В России общее число заразившихся коронавирусом превысило 700 тысяч человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в 700 тысяч человек. За сутки было зарегистрировано 6 562 новых случаев заражения. Всего в стране 700 792, из которых 472 511 человек уже полностью излечились
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в 700 тысяч человек. За сутки было зарегистрировано 6 562 новых случаев заражения.
Всего в стране зарегистрировано 700 792 заболевших, из которых 472 511 человек уже полностью излечились.
По данным оперативного штаба, за сутки скончались 173 человека. Всего умерло за весь период наблюдения 10 667 человек.
В Москве выявили 621 новый случай заражения COVID-19, в Московской области – 194, в Санкт-Петербурге – 295, в Нижегородской области – 217, в Свердловской области – 263, в Ханты-Мансийском АО – 268, в Иркутской области – 240, в Ямало-Ненецком АО – 202, а Алтайском крае – 188. В остальных регионах за сутки зарегистрировано меньшее число заболевших.