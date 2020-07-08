08 июля 08:21
В Англии снова закрыли все бары на карантин из-за локальных вспышек коронавируса
Владельцы баров заявили, что тщательно готовились к открытию после карантина и соблюдали все санитарные требования. Однако посетители часто проявляли халатность и не соблюдали социальную дистанцию
Власти Англии снова приняли решение о закрытии баров, которые были открыты несколько дней назад в качестве послабления карантинных мер.
По данным ВВС, бары закрыли в связи с заражением коронавирусной инфекцией нескольких сотрудников и посетителей. Локальные вспышки COVID-19 были выявлены в пабах The Lighthouse Kitchen and Carvery в Сомерсете, The Fox and Hounds в Западном Йоркшире и The Village Home в Хемпшире.
Владельцы баров заявили, что тщательно готовились к открытию после карантина и соблюдали все санитарные требования. Однако посетители часто проявляли халатность и не соблюдали социальную дистанцию.