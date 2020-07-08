Депутаты от ЛДПР предложили разрешить водителям предъявлять документы на машину в электронном виде
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект, который разрешает владельцам транспортных средств предъявлять документы о регистрации автомобиля в электронном виде
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект, который разрешает владельцам транспортных средств предъявлять документы о регистрации автомобиля в электронном виде. Также этот документ освобождает водителей от административной ответственности за отсутствие при себе документов на машину.
Законопроект подготовили депутаты Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, сообщает РИА Новости.
Данный документ вносит дополнение в статью 12.3 КоАП России о том, что собственник автомобиля может предъявить в электронном виде регистрационные документы. Привлечь его к ответственности за отсутствие документов на машину будет нельзя.
Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем без свидетельства о регистрации автомобиля водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Также машину могут задержать и эвакуировать на специализированную стоянку.
Депутаты от ЛДПР отмечают, что водитель может не иметь на руках свидетельства о регистрации автомобиля из-за его кражи или утери, но у него могут быть другие документы, подтверждающие факт его владения транспортным средством. Такими документами могут быть паспорт транспортного средства, генеральная доверенность на управление транспортным средством, а также электронная форма свидетельства о регистрации транспортного средства, поясняют авторы.