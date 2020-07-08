08 июля 07:57
Правительство разрешило авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за неиспользованные билеты
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает российским авиакомпаниям не возвращать пассажирам деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии коронавируса
Фото: типичная-шатура.рф
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает российским авиакомпаниям не возвращать пассажирам деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии коронавируса. Фактически кабмин легализовал практику выдачи пассажирам ваучеров вместо денег за неиспользованные билеты.
Авиаперевозчик может в одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от его исполнения при угрозе чрезвычайной ситуации или при введении такого режима, а также при установлении режима повышенной готовности.
Вернуть свои деньги за неиспользованный билет пассажир может только в случае, если он не воспользуется ваучером в течение трех лет.