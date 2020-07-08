Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
08 июля 07:57

Правительство разрешило авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за неиспользованные билеты

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает российским авиакомпаниям не возвращать пассажирам деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии коронавируса

Правительство разрешило авиакомпаниям выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за неиспользованные билеты
Фото: типичная-шатура.рф

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает российским авиакомпаниям не возвращать пассажирам деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии коронавируса. Фактически кабмин легализовал практику выдачи пассажирам ваучеров вместо денег за неиспользованные билеты.

Авиаперевозчик может в одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от его исполнения при угрозе чрезвычайной ситуации или при введении такого режима, а также при установлении режима повышенной готовности.

Вернуть свои деньги за неиспользованный билет пассажир может только в случае, если он не воспользуется ваучером в течение трех лет.

Материалы по теме
Авиакомпания S7 возобновила рейсы в Испанию и Францию, но попасть на них могут не все
Ространснадзор сообщил о нарушении аэропортами и авиакомпаниями требований противовирусной безопасности
В Кремле сообщили о ведении переговоров с иностранными государствами об открытии границ
Сейчас на главной
Журналиста Ивана Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене
арест журналистов
Журналиста Ивана Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене
Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего военного корреспондента «Коммерсанта», а сейчас советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене
ООН обвинила Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии
Сирия
ООН обвинила Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии
Международная комиссия обвинила Россию в поддержке правительственных войск в Сирии, которые систематически осуществляли удары по гражданским объектам в Идлибе. Эти удары в ООН назвали военными преступлениями
В российский курортных городах ограничили подачу воды в дома из-за жары и засухи
жара
В российский курортных городах ограничили подачу воды в дома из-за жары и засухи
В мэрии Геленджика сообщили, что водоснабжение в дома осуществляется по графику. Ограничения на подачу воды из-за засухи также введены Ейске, Новороссийске и Горячем Ключе
Авторская колонка
Измена Родине
Моя родина изменяется на глазах. Жизнь превращается в судебную хронику. Работа журналиста превращается в работу из зала суда – если, конечно, он сам не на скамье подсудимых. Каждый день очередной арест, дело, суд, приговор, пикеты, задержания пикетчиков
Орехъ Антон
В Свердловской больнице №1 коронавирусом заразились более ста врачей и медработников
коронавирус
В Свердловской больнице №1 коронавирусом заразились более ста врачей и медработников
Это стало рекордной цифрой для свердловских больниц за май и июнь. Двое сотрудников скончались от осложнений. Один из них - заведующий отделением хирургии Юрий Мансуров
«Иван – настоящий патриот России»
госизмена
«Иван – настоящий патриот России»
В «Коммерсанте» отметили, что в России с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью, а людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия
Пора снижать!
бензин
Пора снижать!
Министерство энергетики обратилось к нефтяникам с просьбой «сделать хоть что-то», чтобы остановить рост оптовых цен на топливо. Ведомство, в частности, просит в срочном порядке увеличить нормативы продаж бензина и дизельного топлива на бирже. соответствующее поручение
Российские легкоатлеты задумались о смене спортивного гражданства из-за последствий допинг-скандала
легкая атлетика
Российские легкоатлеты задумались о смене спортивного гражданства из-за последствий допинг-скандала
Звезды российской легкой атлетики Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова планируют сменить свое спортивное гражданство из-за невозможности соревноваться под флагом своей родной страны
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате
долги по зарплате
Курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за долгов по зарплате
Telegram-канал профсоюза «Курьер» сообщает, что 290 курьерам зарплату не платили уже два месяца. В итоге часть работников лишилась жилья, им приходится ночевать в парках и подъездах
Советника главы «Роскосмоса» задержали за госизмену
государственная измена
Советника главы «Роскосмоса» задержали за госизмену
Федеральная служба безопасности России сообщила подробности задержания бывшего журналиста «Коммерсанта», а сейчас советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. В ведомстве подтвердили, что его подозревают в государственной измене
Политика
Центризбирком планирует растянуть голосование на осенних выборах на несколько дней
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сейчас комиссия проанализирует опыт семидневного голосования по поправкам к Конституции и подготовит свои предложения
Адвокат Михаила Ефремова сообщил о собранных им доказательствах невиновности актера
vip-ДТП
Адвокат Михаила Ефремова сообщил о собранных им доказательствах невиновности актера
«Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», - заявил адвокат Эльман Пашаев
«Аэрофлот» отказал пассажирам вывозного рейса из Китая в перевозке их домашних животных
Аэрофлот
«Аэрофлот» отказал пассажирам вывозного рейса из Китая в перевозке их домашних животных
Авиакомпания отказала пассажирам вывозного рейса Шанхай-Москва в перевозке их домашних животных. Об отказе в перевозке питомцев россияне узнали непосредственно перед вылетом
Власти Израиля вернули ограничительные меры из-за роста числа заразившихся COVID-19
коронавирус
Власти Израиля вернули ограничительные меры из-за роста числа заразившихся COVID-19
Власти Израиля вернули ряд ограничений в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. Так, в стране вновь будут закрыты бары, клубы и спортивные залы
Мэр сибирского города пригрозил голодовкой из-за строительства мусорного полигона
мусорный протест
Мэр сибирского города пригрозил голодовкой из-за строительства мусорного полигона
Мэр Бердска Новосибирской области Евгений Шестернин заявил о готовности участвовать в акциях протеста, которые могут начаться из-за планов построить рядом с поселением мусорного полигона
Глава правительства выделил еще 3,6 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и соцработникам
коронавирус
Глава правительства выделил еще 3,6 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и соцработникам
Российское правительство выделит дополнительные средства на оказание финансовой поддержки сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска
Политика
Британские власти ввели персональные санкции против Александра Бастрыкина и Виктора Гриня
Власти Великобритании ввели персональные санкции против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 человек, которые связаны с силовыми структурами
Все хотят Навального
александр удодов
Все хотят Навального
Зять главы российского правительства Михаила Мишустина Александр Удодов подал иск в Люблинский райсуд Москвы к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. С чем связан иск бизнесмена к оппозиционеру, не сообщается