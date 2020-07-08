Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве с чешскими спецслужбами
Адвокат советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова рассказал подробности уголовного дела, возбужденного по факту государственной измены
Адвокат советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова рассказал подробности уголовного дела, возбужденного по факту государственной измены. По словам Ивана Павлова, ФСБ подозревает бывшего журналиста в работе на чешские спецслужбы.
В материалах дела указывается, что Иван Сафронов якобы был завербован чешской разведкой в 2012 году. Российские силовики считают, что журналист получал задание от чешской спецслужбы и потом через интернет передавал данные о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. Конечным получателем данной информации были власти США, сообщает Znak.com.
Иван Сафронов обвинения в государственной измене категорически отрицает. В его поддержку выступили многие российские СМИ, которые потребовали придать гласности дело журналиста.
Вечером 7 июля Лефортовский райсуд Москвы арестовал Ивана Сафронова на два месяца.