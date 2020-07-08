08 июля 04:10
«Альянс врачей» сообщил о запертых в психбольнице после карантина 223 медиках
Председатель профсоюза рассказала, что 223 медработника удерживаются вместе с заведующими отделениями в больнице после истечения 14-дневного режима самоизоляции в психиатрической больнице Адмиралтейского района
В Санкт-Петербурге более 200 медицинских работников заперли в психиатрической больнице после окончания карантина под угрозой уголовной ответственности. Об этом «МБХ медиа» сообщила председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» в северной столице Елена Колесник.
Председатель профсоюза рассказала, что 223 медработника удерживаются вместе с заведующими отделениями в больнице после истечения 14-дневного режима самоизоляции в психиатрической больнице Адмиралтейского района. Медиков тщательно охраняют, поэтому покинуть больницу они не могут.
Елена Колесник охарактеризовала ситуацию с врачами как «плачевную». По ее словам, медики бояться даже написать открытое письмо властям.
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