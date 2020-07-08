08 июля 03:13
Власти Сербии ввели комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Президент страны Александр Вучич сообщил, что в Белграде будут вновь введены карантинные ограничения, включая запрет собираться дома и на улице группами более пяти человек
Фото: Reuters
Власти Сербии ввели комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Президент страны Александр Вучич сообщил, что в Белграде будут вновь введены карантинные ограничения, включая запрет собираться дома и на улице группами более пяти человек. Глава государства заявил, что в столице уже заполнены коронавирусными больными все больницы.
В Сербии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 17 тысяч случаев заражения COVID-19. Из них 330 человек скончались.
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