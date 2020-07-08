Журналиста Ивана Сафронова арестовали на два месяца по делу о госизмене
Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего военного корреспондента «Коммерсанта», а сейчас советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене
Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего военного корреспондента «Коммерсанта», а сейчас советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.
По версии ФСБ России, Иван Сафронов якобы собирал и передавал секретные сведения сотрудникам спецслужб одной из страны НАТО. Речь идет об информации о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Советник главы «Роскосмоса» категорически отрицает свою причастность к данному преступлению.
Отметим, что многие российские СМИ опубликовали заявления в поддержку Ивана Сафронова и потребовали придать гласности данное дело. Одновременно с этим 7 июля около здания ФСБ проходили одиночные пикеты с поддержку Сафронова. Несколько человек были задержаны.
Портал «ОВД-Инфо» полагает, что дело против Ивана Сафронова возбудили из-за его статьи в «Коммерсанте» о поставках российских истребителей в Египет. Позже этот материал был удален с сайта газеты.
В мае 2019 года Сафронова уволили из «Коммерсанта», предположительно, из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Тогда СМИ сообщали, что статья главе верхней палаты парламента очень не понравилась, после чего владелец газеты Алишер Усманов попросил уволить автора текста. В знак протеста против цензуры вместе с Сафроновым уволился весь отдел политики «Коммерсанта».