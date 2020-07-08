08 июля 02:41
«Шереметьево» в конце июля возобновит работу международного терминала D
Московский аэропорт «Шереметьево» с 27 июля возобновляет работу международного терминала D, который был закрыт после приостановки авиационного сообщения с иностранными государствами в связи с пандемией коронавируса
Московский аэропорт «Шереметьево» с 27 июля возобновляет работу международного терминала D, который был закрыт после приостановки авиационного сообщения с иностранными государствами в связи с пандемией коронавируса.
С 15 июля в аэропорту возобновляется движение поездов, соединяющего южный (D, E, F) и северный (C и B) терминальные комплексы, сообщает «Интерфакс».
Международный терминал D был закрыт 1 апреля в связи с решением правительства России приостановить на неопределенный срок международное авиасообщение. В конце марта были закрыты еще два других международных терминала — E и C.
Отметим, что российские власти пока не называют даже приблизительных сроков открытия международного авиасообщения.