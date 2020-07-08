ООН обвинила Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии
Международная комиссия обвинила Россию в поддержке правительственных войск в Сирии, которые систематически осуществляли удары по гражданским объектам в Идлибе. Эти удары в ООН назвали военными преступлениями
Международная комиссия ООН обвинила Россию в поддержке правительственных войск в Сирии, которые систематически осуществляли удары по гражданским объектам в Идлибе. Эти удары в ООН назвали военными преступлениями.
В докладе международной комиссии говорится, что около миллиона человек были вынуждены бежать из Идлиба из-за ударов по детским садам, школам и рынкам. Комиссия зафиксировала 52 налета, к которым причастны воздушно-космические силы России и Сирии.
«Многочисленные больницы, школы, рынки и дома были разрушены воздушными и наземными атаками, причем последние включали применение кассетных боеприпасов. Это приравнивается к военным преступлениям в связи с применением неизбирательных атак и преднамеренными нападениями на охраняемые объекты», - говорится в расследовании ООН, которое цитирует «Лента.ру».
Председатель международной комиссии ООН Пауло Пинейро призвал иностранные государства прекратить обстрелы, поскольку гражданские лица продолжают становиться «мишенями».
Результаты расследования военных преступлений в Сирии будут рассмотрены на 44-й сессии Совета по правам человека 14-15 июля.