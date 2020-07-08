Гособвинение запросило для главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева 15 лет колонии
Гособвинитель запросил для историка и главы карельского филиала правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева 15 лет лишения свободы по делу о сексуальном насилии над приемной дочерью
Гособвинитель запросил для историка и главы карельского филиала правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева 15 лет лишения свободы по делу о сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом представитель прокуратуры заявил в ходе прений сторон в Петрозаводском горсуде, сообщает «Медиазона».
Напомним, впервые Юрий Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. По версии следствия, историк с 2008 по 2015 год фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и якобы изготавливал порнографические материалы. Сам Дмитриев заявлял, что фотографии делались с целью отслеживания физического состояния девочки, которая была взята из детского дома в состоянии истощения. Когда девочка подросла, приемные родители перестали ее фотографировать.
По этому делу суд правозащитника полностью оправдал, однако спустя некоторое время следственные органы возбудили против него еще одно дело – на этот раз о сексуальном насилии над приемной дочерью.
Коллеги Юрия Дмитриева уверены, что уголовное преследование стало местью властей за его правозащитную деятельность.